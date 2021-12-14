ارسنال يجرد أوباميانغ من شارة القيادة

وقال آرسنال في بيان "نتوقع من جميع لاعبينا خاصة قائد الفريق الالتزام التام بالقواعد والمعايير التي وضعها النادي واتفقنا عليها جميعا".واضاف النادي أن "الدولي الغابوني سيخرج من تشكيلة آرسنال لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد، غدا الأربعاء في الدوري"، مؤكدا انه "يجب أن نكون في كامل تركيزنا لمباراة الغد".وكان ميكل أرتيتا مدرب آرسنال استبعد أوباميانغ من التشكيلة التي فازت على ساوثامبتون 3- صفر مطلع الأسبوع، بسبب مخالفة انضباطية، لكن المدرب الإسباني رفض الكشف عنها.وذكرت وسائل إعلام أن أوباميانغ استبعد لوصوله متأخرا من رحلة للخارج.وكان اللاعب البالغ عمره 32 عاما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية، حيث استبعده أرتيتا من الفوز 2-1 على غريمه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة الموسم الماضي.ويحتل آرسنال المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة متأخرا بنقطتين عن المربع الذهبي.