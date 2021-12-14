"معركة هالاند".. حديث جديد بشأن ريال مدريد وبرشلونة

وزعمت تقارير صحفية أن اجتماع خوان لابورتا رئيس برشلونة، ووكيل اللاعبين مينو رايولا، أمس الاثنين، كان يدور حول صفقة هالاند.وحسب شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن ريال مدريد كان على علم بهذا الاجتماع، لكنه غير قلق بشأن خسارة الصفقة، لأن وضع برشلونة الاقتصادي لن يسمح له بإنفاق الكثير من الأموال.وأشارت إلى أن عدم ضمان برشلونة، التواجد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيمثل مصدر إزعاج كبير لهالاند الذي يتمتع بطموحات كبيرة.وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد يعتقد أن أندية مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، تستطيع منافسته في صفقة هالاند التي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.وذكرت أن مشروع برشلونة لا يغري هالاند، بعد فشل البارسا في الحفاظ على نجمه التاريخي ليونيل ميسي، رغم موافقة البرغوث على خفض راتبه إلى النصف.