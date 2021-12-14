سان جيرمان يضع شرطاً لانتقال إيكاردي إلى يوفنتوس

ويرتبط إيكاردي (28 عاما) بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل أساسي.وبحسب موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إيكاردي يرغب في مغادرة سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني المقبل، ومنفتح بالفعل على الانتقال إلى يوفنتوس.ومع ذلك، فإن المفاوضات بين الناديين لا تسير بالنهج الذي يتمناه المهاجم الأرجنتيني، حيث يرغب يوفنتوس في ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بينما يريد سان جيرمان وضع بند إلزامية الشراء، وهو أمر لا يستطيع بيانكونيري الوفاء به حاليا.وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين الناديين لم تتوقف، وإنما ما زالت جارية على أمل التوصل لاتفاق.