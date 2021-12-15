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اليوم.. مواجهتان على صفيح ساخن في نصف نهائي كأس العرب

رياضة

2021-12-15 | 01:34
اليوم.. مواجهتان على صفيح ساخن في نصف نهائي كأس العرب
867 مشاهدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى قطر وبالتحديد إلى ملعبي "974" و"الثمامة" اللذان يستضيفان مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وتنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد والتي ستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

أما المباراة الثانية، فتجمع المنتخب القطري مع نظيره الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وحجز نسور قرطاج مقعدا له في المربع الذهبي على حساب نظيره العماني بالفوز عليه بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائي على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه بثلاثة اهداف لهدف واحد بعد الاوقات الاضافية يوم السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتأهل المنتخب القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
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