اليوم.. مواجهتان على صفيح ساخن في نصف نهائي كأس العرب

وتنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد والتي ستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.أما المباراة الثانية، فتجمع المنتخب القطري مع نظيره الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.وحجز نسور قرطاج مقعدا له في المربع الذهبي على حساب نظيره العماني بالفوز عليه بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.بينما تأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائي على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه بثلاثة اهداف لهدف واحد بعد الاوقات الاضافية يوم السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.وتأهل المنتخب القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.