هالاند يقترب من برشلونة

ويمتلك هالاند (21 عامًا) شرطًا جزائيًا في عقده دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو، يحق تفعيله في الصيف، وهو ما يجعله على رادار معظم عمالقة أوروبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أبلغ مينو رايولا، وكيل اللاعب، والذي تربطه به علاقة جيدة، بالظروف الحالية لبرشلونة، لكنه طمأنه بشأن راتب اللاعب والعمولات الخاصة بالصفقة.وأشارت الصحيفة، إلى أن الطرفين لم يتحدثا بالأرقام، ولكن لابورتا أكد لرايولا بالفعل أنه عاقد العزم على ضم هالاند، وهو ما كشفه وكيل اللاعب بعد ذلك، بتأكيد أن برشلونة من ضمن الفرق المرشحة للفوز بخدمات اللاعب بجانب ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.ويرغب برشلونة في عقد صفقة من العيار الثقيل لتحقيق قفوة نوعية من شأنها أن تعيد النادي إلى النخبة مرى أخرى، بعد خروجه من مجموعات دوري الأبطال لأول مرة منذ 21 عامًا.ويعتقد برشلونة أن الفرصة مواتية حاليًا لضم هالاند باعتبار أن ريال مدريد وباقي المنافسين سيوجهون أنظارهم لضم كيليان مبابي، الذي بإمكانه التوقيع لأي نادٍ بعد 15 يومًا من الآن.وختمت الصحيفة، بأن برشلونة متفائل بحسم الصفقة لصالحه، باعتبار عدم وجود قوة اقتصادية منافسة في إيطاليا، وعدم استعداد بايرن ميونخ لتغيير سياسة الرواتب في النادي، بالإضافة لسوء العلاقة بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ومينو رايولا وكيل اللاعب.