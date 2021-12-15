يونس محمود: مهمة التنقيب عن المواهب العراقية في الملاعب الأوروبية ليست سهلة

يحرص مسؤولو الاتحاد العراقي لكرة القدم، برئاسة عدنان درجال، على عدم تضييع المواهب المنحدرة من أصل عراقي، والتي تواصل التألق في البلدان الأوروبية؛ إذ تعمل الجامعة المحلية حاليا على وضع استراتيجية عمل لاستقطاب اللاعبين المغتربين صغار السن إلى صفوف المنتخبات الوطنية العراقية.

وكشف يونس محمود، النجم السابق لمنتخب العراق والمشرف العام على المنتخب حاليا، خلال تصريحات تابعتها السومرية نيوز، عن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة في بلاده من أجل النجاح في استقطاب المواهب الشابة من القارة العجوز، وعلى رأسهم زيدان إقبال، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحسب موقع "winwin"

واستهل يونس محمود حديثه بقوله: "مهمة التنقيب عن المواهب العراقية في الملاعب الأوروبية وإقناعها باللعب لصالح منتخب أسود الرافدين ليست سهلة كما يعتقد البعض، وذلك لعدة اعتبارات، ولهذا يجب علينا العمل أكثر ومحاولة التركيز على هذا الموضوع خلال المرحلة القادمة لبناء منتخب قوي قادر على المنافسة في آسيا وفي مختلف المسابقات".

وأضاف يونس محمود: "سنعتمد على استراتيجية جديدة في المرحلة القادمة، سنعمل على السفر إلى السويد وإنجلترا ومختلف البلدان الأوروبية حيث توجد هذه المواهب، وسنعتمد على التواصل المباشر معها ومع عائلاتها لمعرفة مدى رغبة اللاعبين في تمثيل العراق".

وختم بطل كأس أمم آسيا 2007، والذي يتولى أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي، حديثه بقوله: "يجب أن نعتمد على عناصر جديدة من أوروبا في المستقبل، مثلما حدث ونجحنا في استقطاب (أمير) العماري ومهند جعاز الذي أصررت شخصيا على منحه فرصة الانضمام إلى المنتخب منذ أكثر من سنتين".