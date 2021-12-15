مدرب الطلبة يتحدث عن الأزمة المالية التي يعانيها النادي

ألمح قحطان جثير مدرب الطلبة، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، إلى إمكانية تقديم استقالته، بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي.

وقال جثير في تصريح تابعته السومرية نيوز، "لاعبو الفريق لم يحصلوا على أية مكافئات، على الرغم من تحقيقهم الفوز على بعد أندية القوة الجوية ونفط البصرة والصناعة، ولا ننسى جهود رئيس الهيئة المؤقتة للنادي، في السعي الدؤوب لتوفير الدفعة الثانية من عقود الكادر التدريبي واللاعبين، ولكن كما تعلم أن الأمور المالية أصبحت اليوم مهمة للاعبين، وعليه نأمل أن نجد الحل القريب لهذه المشكلة، لكونها تشكل عاملاً سلبياً على اللاعبين".

وأضاف مدرب الطلبة أن "فريقه يحتاج إلى تعزيز صفوف بعدد من اللاعبين المحترفين، في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه يرى أن الأمور المالية صعبة ومحدودة في النادي، وأثرت بشكل سلبي على كثير من الجوانب في الفريق"، مطالباً بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، حتى يواصل الفريق سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم".

ويحتل الطلبة المركز الـ5، في سلم ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن حامل اللقب القوة الجوية، صاحب المركز الـ4.