لا وقت "للاسترخاء".. أنشيلوتي يحذر لاعبي ريال مدريد قبيل مباراة قادش

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد منح لاعبيه راحة من التدريبات، عقب الفوز في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، يوم الأحد الماضي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يرغب في إعادة إشعال الرغبة داخل لاعبيه، بعد أن حقق الفريق 10 انتصارات متتالية، مع تحذيرهم من الاسترخاء أو الاكتفاء بما تحقق.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بفارق مريح عن منافسيه هذا الموسم، كما تأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على رأس مجموعته.ويرى أنشيلوتي أنه لا يوجد وقت للاسترخاء بعد تحقيق انتصارات غالية في مباريات صعبة على حساب أتلتيكو مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد وإنتر ميلان.ويخشي أنشيلوتي من انهيار ريال مدريد في النصف الثاني من الموسم، سواء بسبب الإصابات أو تراجع مستوي الفريق من حيث الأداء والنتائج.