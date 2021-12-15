رسميا.. اغويرو يعتزل كرة القدم

وكشف أجويرو عن قرار اعتزاله، في مؤتمر صحفي، عقد بملعب كامب نو، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وكامل أعضاء الفريق الكتالوني.وقال أجويرو: "أنا هنا في هذا المؤتمر لإبلاغكم بأنني قررت التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظة صعبة للغاية لكني ما زلت سعيدًا جدًا بالقرار الذي اتخذته، من أجل صحتي".وأضاف: "أنتم تعرفون لماذا اتخذت هذا القرار، لقد كنت أعاني مشكلة منذ شهر تقريبًا، لكني كنت بين أياد أمينة من الأطباء، الذين اختاروا أفضل قرار لي، التوقف عن اللعب".وتابع أجويرو: "لقد اتخذت القرار منذ 10 أيام، لكني أردت أن أخبركم أنني فعلت كل ما في وسعي لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الأمل، ولكن لم يكن هناك الكثير".وأكمل: "شكرًا لأولئك الذين ساعدوني على التطور خلال مسيرتي، أذهب ورأسي مرفوعا، سعيدًا، لا أعرف ما الذي سينتظرني لكن أعلم أن لدي الكثير من الأشخاص الذين يريدون الأفضل لي".وختم أجويرو: "شكرا للصحفيين الذين جاءوا، لأولئك الذين عاملوني بشكل جيد والذين لم يعاملوني كثيرًا، الحقيقة هي أنني احتفظ بأشياء لطيفة للغاية.. شكرًا لكم جميعًا".وانضم أجويرو إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في ملعب الاتحاد.