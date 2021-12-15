ريال مدريد يعلن اصابة اثنين من نجومه بفيروس بكورونا

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الليجا، علمًا بأن مودريتش من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.