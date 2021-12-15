الاندية الاوروبية ترفض ارسال نجومها الافارقة الى البطولة القارية

ووجه الاتحاد خطابا رسميا إلى الاتحادين الدولي والإفريقي شدد فيه "على عدم إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا لمنتخباتهم الوطنية للعب في البطولة الإفريقية المقررة إقامتها في الكاميرون في الفترة ما بين 9 كانون الثاني حتى 6 شباط 2022، وذلك بسبب نقص الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل ظهور المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" الذي ظهر مؤخرا في الدول الإفريقية".ويتواجد بالقارة الأوروبية العديد من المحترفين الأفارقة الذين يشاركون في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، على رأسهم نجما فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة للجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ولاعبي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي حكيم زياش.ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الأمم في الساعات المقبلة، بسبب صعوبات تنظيمية في الكاميرون نظرا لانتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.