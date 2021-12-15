Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق لافت من البنتاغون بشأن برنامج إيران الصاروخي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ميسي في رسالة لـ أجويرو: أحبك كثيرًا يا صديقي

رياضة

2021-12-15 | 09:00
ميسي في رسالة لـ أجويرو: أحبك كثيرًا يا صديقي
المصدر:
وكالات
918 مشاهدة

وجه نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاربعاء، رسالة إلى مواطنه سيرجيو أجويرو، نجم برشلونة، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

ونشر ميسي صورًا تجمعه مع أجويرو بقميص منتخب الأرجنتين، على "فيسبوك"، وعلق: "مسيرة مهنية كاملة معًا، عشنا لحظات جميلة جدًا وأخرى لم تكن كذلك، كلها جعلتنا نتحد أكثر وأكثر ونصبح أصدقاء أكثر، وسنواصل العيش معًا خارج الملعب".

وأضاف: "مع الفرح الكبير برفع كأس كوبا أمريكا منذ وقتٍ قريب، ومع كل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، الحقيقة أنه من المؤلم الآن أن نرى كيف يجب عليك التوقف عن فعل ما يعجبك بغير إرادتك".

وتابع ميسي: "بالتأكيد ستستمر في الشعور بالسعادة لأنك شخص ينقل السعادة، وأولئك الذين يحبونك منا سيكونون معك".

وأكمل: "الآن، تبدأ مرحلة جديدة من حياتك وأنا مقتنع أنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحب الذي تضعه في كل شيء".

وختم النجم الارجنتيني: "كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرًا يا صديقي، سأفتقد كثيرا التواجد معك في الملعب وعندما نجتمع في المنتخب".

وأجبر أجويرو على إنهاء مسيرته، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم، صباح اليوم ، في مؤتمر صحفي عقده بملعب كامب نو، بسبب اضطرابات في ضربات القلب.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الابراج الأكثر حظا للعام ٢٠٢٢ من بينها الميزان
Play
الابراج الأكثر حظا للعام ٢٠٢٢ من بينها الميزان
02:43 | 2021-12-15
تجارة المخدرات: ظاهرة تستفحل في البلاد وخطر يحدق بالشباب
Play
تجارة المخدرات: ظاهرة تستفحل في البلاد وخطر يحدق بالشباب
02:31 | 2021-12-15
نتائج الانتخابات: في كل تأخيرة خيرة
Play
نتائج الانتخابات: في كل تأخيرة خيرة
02:27 | 2021-12-15
المواطن العراقي يتابع التطورات السياسية فيما تزداد معاناته
Play
المواطن العراقي يتابع التطورات السياسية فيما تزداد معاناته
02:23 | 2021-12-15
بالفيديو الموقف الوبائي ليوم 14 كانون الأول 2021
Play
بالفيديو الموقف الوبائي ليوم 14 كانون الأول 2021
11:00 | 2021-12-14
أول تصريح للفنان علي فرحان بعد الغيبوبة الطويلة
Play
أول تصريح للفنان علي فرحان بعد الغيبوبة الطويلة
06:16 | 2021-12-14
اوميكرون يدق ناقوس الخطر
Play
اوميكرون يدق ناقوس الخطر
05:42 | 2021-12-14
بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية
Play
بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية
05:39 | 2021-12-14
بالفيديو تصاعد العمليات العسكرية للقضاء على تحركات داعش
Play
بالفيديو تصاعد العمليات العسكرية للقضاء على تحركات داعش
05:33 | 2021-12-14
الكرد يكثفون حراكهم لاعادة توحيد صفوفهم قبل تشكيل الحكومة
Play
الكرد يكثفون حراكهم لاعادة توحيد صفوفهم قبل تشكيل الحكومة
04:59 | 2021-12-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.