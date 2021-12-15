ميسي في رسالة لـ أجويرو: أحبك كثيرًا يا صديقي

ونشر ميسي صورًا تجمعه مع أجويرو بقميص منتخب الأرجنتين، على "فيسبوك"، وعلق: "مسيرة مهنية كاملة معًا، عشنا لحظات جميلة جدًا وأخرى لم تكن كذلك، كلها جعلتنا نتحد أكثر وأكثر ونصبح أصدقاء أكثر، وسنواصل العيش معًا خارج الملعب".وأضاف: "مع الفرح الكبير برفع كأس كوبا أمريكا منذ وقتٍ قريب، ومع كل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، الحقيقة أنه من المؤلم الآن أن نرى كيف يجب عليك التوقف عن فعل ما يعجبك بغير إرادتك".وتابع ميسي: "بالتأكيد ستستمر في الشعور بالسعادة لأنك شخص ينقل السعادة، وأولئك الذين يحبونك منا سيكونون معك".وأكمل: "الآن، تبدأ مرحلة جديدة من حياتك وأنا مقتنع أنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحب الذي تضعه في كل شيء".وختم النجم الارجنتيني: "كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرًا يا صديقي، سأفتقد كثيرا التواجد معك في الملعب وعندما نجتمع في المنتخب".وأجبر أجويرو على إنهاء مسيرته، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم، صباح اليوم ، في مؤتمر صحفي عقده بملعب كامب نو، بسبب اضطرابات في ضربات القلب.