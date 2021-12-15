الريال وبرشلونة وبلباو يتخذون اجراءات قانونية ضد اتفاقية رابطة الليغا

وقالت الاندية الثلاث في بيان مشترك انها "رفضت الاتفاقية من البداية نظرًا لأنها غير قانونية من وجهة نظرهم".وجاء في البيان: "تعلن أندية برشلونة وبلباو وريال مدريد أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ضد الاتفاقيات التي اعتمدتها رابطة الدوري الإسباني في 10 كانون الاول والتي وافقت على المشروع مع صندوق رأس المال الاستثماري معتبرين أنها صفقة غير قانونية".واضاف: "وسوف تساهم هذه الاتفاقية في إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه لقطاع كرة القدم الإسباني بأكمله وهذا ينتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية لقانون الرياضة الإسباني ولوائح البطولة".