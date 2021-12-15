الريال وبرشلونة وبلباو يتخذون اجراءات قانونية ضد اتفاقية رابطة الليغا
أعلنت انادية ريال مدريد و برشلونة وأتلتيك بلباو، اليوم الاربعاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اتفاقية رابطة الليغا مع صندوق رأس المال الاستثماري لعدم قانونيته.
وقالت الاندية الثلاث في بيان مشترك انها "رفضت الاتفاقية من البداية نظرًا لأنها غير قانونية من وجهة نظرهم".
وجاء في البيان: "تعلن أندية برشلونة وبلباو وريال مدريد أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ضد الاتفاقيات التي اعتمدتها رابطة الدوري الإسباني في 10 كانون الاول والتي وافقت على المشروع مع صندوق رأس المال الاستثماري معتبرين أنها صفقة غير قانونية".
واضاف: "وسوف تساهم هذه الاتفاقية في إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه لقطاع كرة القدم الإسباني بأكمله وهذا ينتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية لقانون الرياضة الإسباني ولوائح البطولة".
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