تونس تهزم مصر وتتأهل إلى نهائي مونديال العرب
تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم، المقامة في قطر، بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن نصف النهائي.
وفاز منتخب تونس على نظيره المصري بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 974، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.
وجاء الهدف في الدقيقة 90+5، عندما حول عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، كرة عرضية برأسه إلى داخل شباك فريقه.
الهدف القاتل منح منتخب تونس بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021، في انتظار الفائز من مباراة قطر والجزائر.
في المقابل، سيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة الخاسر من مباراة قطر والجزائر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ومن المُقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021 يوم السبت المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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