كأس العرب.. الجزائر تهزم قطر وتضرب موعداً مع تونس بالنهائي

أحرز هدفي الجزائر كل من جمال بن عمري ويوسف بلايلي في الدقيقتين 59 و15 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وسجل محمد مونتاري للعنابي في الدقيقة 97 من المباراة التي جاءت جيدة المستوى سيطر الخضر على الكثير من فتراتها حتى سجلوا الهدف، قبل أن يمتلك العنابي زمام الامور بعدها.وتأهل الفريق الجزائري إلى النهائي يوم السبت المقبل لمواجهة نظيره التونسي الذي كان قد فاز على المنتخب المصري، بينما يلتقي العنابي مع الفراعنة في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.