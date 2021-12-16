يوسف بلايلي يحتفل بالتأهل أمام حكم الراية اعتراضًا على أداء الحكم (فيديو)
احتفل يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري بطريقة مثيرة أمام حكم الراية، خلال مباراة منتخب بلاده أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب، والتي شهدت صعود الأخضر بسيناريو درامي.
وأضاف الحكم سيمون مارتشينياك 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع، وهو ما جعل المنتخب القطري يدرك التعادل من خلاله، قبل أن يخطف ”الأخضر“ تذكرة العبور للنهائي بركلة جزاء في الثواني الأخيرة.
وسدد يوسف بلايلي ركلة الجزاء، ونجح الحارس القطري في التصدي لها، لكن الكرة عادت إليه ليودعها في الشباك ويصعد بالجزائر للنهائي العربي.
وفور إحرازه هدف الفوز قام بلايلي بالركض نحو حكم الراية واحتفل وقفز أمامه، في مشهد اعتراضي على أداء حكم المباراة.
وتأهلت الجزائر لملاقاة تونس في نهائي كأس العرب، إثر فوزها على قطر مستضيفة البطولة بهدفين لواحد، الأربعاء، في مباراة مثيرة أقيمت على أرض استاد ”الثمامة“، ضمن الدور نصف النهائي.
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