اتحاد كأس الخليج يجدد الثقة بإقامة ‪خليجي 25 في العراق

جددت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي بكرة القدم، اليوم الخميس، ثقتها في اقامة بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في العراق.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها في الدوحة تجدد الثقة باقامة ⁦‪خليجي 25‬⁩ ⁦‪في العراق على ان تكون جاهزة قبل انطلاقتها بــ 6 أشهر. كما تم اعتماد الكويت بديلاً للعراق لتنظيم ⁦‪خليجي‬⁩ ⁦‪25‬⁩ في حال عدم قدرة البصرة على تنظيمها. ‏وتم اعتماد تنظيم بطولة باسم الراحل صباح الأحمد للأندية الخليجية واليمن والعراق للناشئين واقامتها في الكويت.

