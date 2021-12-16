رسميا.. تشيلسي يعلن اصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا

وافادت صحيفة "ديلي إكسبريس" مساء اليوم، التطور الجديد ظهر وسط الارتفاع الحاد في حالات COVID-19 بسبب المتحور الجديد أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير في إنجلترا، بعد أن سجل الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى عدد من الحالات الإيجابية على الإطلاق (42 حالة) في وقت سابق من هذا الأسبوع.كانت مباراة توتنهام ضد برايتون هي أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تتعرض للتأجيل بسبب فيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي قبل إلغاء رحلة مانشستر يونايتد إلى برينتفورد يوم الثلاثاء.وتم تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة بعد تفشي المرض في معسكر واتفورد، كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة توتنهام أمام مضيفه ليستر سيتي مساء اليوم.