كورونا يفتك بريال مدريد ويؤجل تدريبات اليوم

وذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إن "عددا من لاعبي النادي الملكي انضموا إلى قائمة المصابين بفيرس كرونا خلال الساعات الماضية ، وهم ومارسيلو، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيما، بالإضافة إلى توني كروس، وفينيسيوس، إيدير ميليتاو، ودافيد ألابا، و تيبو كورتوا".ويواجه الريال في مباراته القادمه نظيره فريق قادش في الليجا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب ملعب سانتياجو برنابيو.