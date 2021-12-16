مجاناً.. برشلونة يخطط لاصطياد نجم يوفنتوس

وبعدما قابل رئيس البارسا خوان لابورتا وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا هناك، حظي مسؤولو برشلونة أيضا بلقاء مع وكيل آخر لنجم في يوفنتوس، ينتهي عقده في حزيران المقبل.وتحدث ماتيو أليماني، مدير الكرة في برشلونة، مع فيديريكو باستوريلو مدير أعمال فيديريكو بيرنارديسكي نجم يوفنتوس، بشكل غير رسمي بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية.ورغم ذلك أشارت الصحيفة إلى أن الثنائي ناقش إمكانية انتقال بيرنارديسكي إلى برشلونة الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هذا النقاش بين الطرفين لا يعد الأول بشأن مستقبل بيرنارديسكي، في ظل اهتمام برشلونة بضم صفقة كبرى "مجانية" في الميركاتو الصيفي المقبل، تسهل عليه ضم لاعبين آخرين.ولم يجدد بيرنارديسكي تعاقده مع يوفنتوس بعد، بسبب رغبة بيانكونيري في تخفيض أجره، ومع ذلك تشير التقارير الإيطالية في الوقت ذاته إلى ترحيب اللاعب بالتجديد.