بعد هجوم الفايروس.. حديث عن مباراة ريال مدريد المقبلة

وتبين في البداية إصابة مارسيلو ولوكا مودريتش بالفيروس، قبل أن يلحق بهم 4 لاعبين آخرين، وهم "ماركو أسينسيو، جاريث بيل، أندري لونين، رودريجو"، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد المدير الفني كارلو أنشيلوتي.ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه قادش، على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن مباراة ريال مدريد وقادش ستقام في موعدها، إلا إذا تفشى الفيروس في الفريق وأصيب عدد كبير به.وأوضح الموقع أن قانون الليجا، ينص على أنه يمكن لأي نادٍ أن يلعب، إذا كان لديه ما لا يقل عن 7 لاعبين من الفريق الأول تحت تصرفه، حيث يمكن إضافة أي عدد من لاعبي فريق الشباب إليهم.وأضاف أن بعد تفشي فيروس كورونا مؤخرا، تم تخفيض هذا العدد من 7 إلى 5 من لاعبي الفريق الأول.وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن ريال مدريد ربما يطلب تأجيل مباراته مع قادش.