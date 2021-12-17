ابتعد النجم المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في مباراة ليفربول مع نيوكاسل في الجولة الـ16 من المسابقة، امس الخميس.



ورفع الهدف رصيد محمد صلاح إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله غوتا الذي سجل 9 أهداف ويحتل المركز الثاني، مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي. تقدم جونجو شيلفي لنيوكاسل في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل البرتغالي دييغو غوتا لليفربول في الدقيقة 21، في حين سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة صدها مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل.ورفع الهدف رصيد محمد صلاح إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله غوتا الذي سجل 9 أهداف ويحتل المركز الثاني، مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن محمد صلاح أسهم في 24 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفا وصنع 9.

وأضافت أن ليفربول سجل في آخر 32 مباراة في جميع المسابقات، وهو أطول سلسلة في تاريخ ليفربول.

ومنذ فوزه في أول زيارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول في أبريل 1994، لم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 25 زيارة إلى آنفيلد، حيث خسر 20 مرة وتعادل 5 مرات.

يشار إلى أن ليفربول يغيب عنه الثلاثي فيرجيل فان دايك وفابينيو وكورتيس جونز؛ بسبب فيروس كوورنا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت، بشكل رسمي، تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من المقرر أن تقام يومي السبت والأحد المقبلين.

وقالت الرابطة إنه تم تأجيل مباراة إيفرتون مع ليستر سيتي، وويستهام يونايتد أمام نوريتش سيتي، ومباراة واتفورد ضد كريستال بالاس، إضافة إلى مباراة برينتفورد مع ساوثهامبتون، علما أنه سبق أن تم تأجيل مباراة توتنهام مع ليستر سيتي التي كان من المقرر أن تقام اليوم الخميس.

كما سبق أن تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع برينتفورد التي كان من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع برايتون التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.