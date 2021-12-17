كأس الأمم الأوروبية.. صدام ناري بين إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في المجموعة الثالثة

المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
فرنسا
الدنمارك
كرواتيا
النمسا
المجموعة الثانية بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
إسبانيا
البرتغال
سويسرا
التشيك
المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
إيطاليا
ألمانيا
إنجلترا
المجر
المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
بلجيكا
هولندا
بولندا
ويلز
قرعة المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : أرمينيا – أيرلندا – اسكتلندا - أوكرانيا؛
المجموعة الثانية: ألبانيا – الكيان المحتل – روسيا - أيسلندا؛
المجموعة الثالثة: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة؛
المجموعة الرابعة: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويد.
قرعة المستوى الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : تركيا - لوكسمبورغ - ليتوانيا – جزر فارو؛
المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص أمام أستونيا)؛
المجموعة الثالثة: سلوفاكيا - روسيا البيضاء - أذربيجان - الفائز من (قازاخستان أمام مولدوفا)؛
المجموعة الرابعة: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق.
قرعة المستوى الرابع من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : لاتفيا – أندورا – ليختنشتاين - قازاخستان أو مولدوفا؛
المجموعة الثانية : سان مارينو – مالطا - قبرص أو أستونيا.
أما الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 فسيقام في يونيو/حزيران من عام 2023، وبالتحديد يومي 14 و15 لنصف النهائي، ويوم 18 للمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.