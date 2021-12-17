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كأس الأمم الأوروبية.. صدام ناري بين إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في المجموعة الثالثة

رياضة

2021-12-17 | 01:38
كأس الأمم الأوروبية.. صدام ناري بين إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في المجموعة الثالثة
1,130 مشاهدة

سُحبت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة 2022-2023 بمدينة نيون السويسرية، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" بمشاركة 55 منتخبًا لجميع المستويات الأربعة، وشهدت القرعة مواجهات نارية في دور المجموعات لمنتخبات المستوى الأول، وبالتحديد في المجموعة الثالثة التي ضمت إنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
فرنسا
الدنمارك
كرواتيا
النمسا
المجموعة الثانية بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
إسبانيا
البرتغال
سويسرا
التشيك
المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
إيطاليا
ألمانيا
إنجلترا
المجر
المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
بلجيكا
هولندا
بولندا
ويلز
قرعة المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : أرمينيا – أيرلندا – اسكتلندا - أوكرانيا؛
المجموعة الثانية: ألبانيا – الكيان المحتل – روسيا - أيسلندا؛
المجموعة الثالثة: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة؛
المجموعة الرابعة: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويد.

قرعة المستوى الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : تركيا - لوكسمبورغ - ليتوانيا – جزر فارو؛
المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص أمام أستونيا)؛
المجموعة الثالثة: سلوفاكيا - روسيا البيضاء - أذربيجان - الفائز من (قازاخستان أمام مولدوفا)؛
المجموعة الرابعة: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق.


قرعة المستوى الرابع من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023
المجموعة الأولى : لاتفيا – أندورا – ليختنشتاين - قازاخستان أو مولدوفا؛
المجموعة الثانية : سان مارينو – مالطا - قبرص أو أستونيا.
 
متى يبدأ دوري الأمم الأوروبية 2022-2023؟
تبدأ مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 في يونيو/حزيران عام 2022 وتُختتم في سبتمبر/أيلول من نفس العام، إذ تُقام على مدار 3 أشهر متتالية لتكون بمثابة بروفة تحضيرية لمنتخبات أوروبا المتأهلة إلى مونديال قطر الذي يُنظّم في ديسمبر 2022.
 
أما الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 فسيقام في يونيو/حزيران من عام 2023، وبالتحديد يومي 14 و15 لنصف النهائي، ويوم 18 للمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
 
سجل أبطال دوري الأمم الأوروبية
حصد المنتخب البرتغالي لقب أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية 2018-2019 بتغلبه على هولندا 1-0، فيما حملت فرنسا لقب النسخة الثانية 2020-2021، بفوزها 2-1 أمام نظيرها الإسباني.

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