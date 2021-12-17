جورجينا وكريستيانو يكشفان جنس "توأمهما"

كشف الثنائي عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ووالد أبنائها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن جنس "توأمهما" المنتظر، وذلك من خلال مقطع فيديو جذاب شاركه كلاهما عبر حسابيهما في "انستغرام"، واستعانا فيه بأبنائهما.



وظهر الرباعي، أبناء جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، في المقطع وهم يحملون بالونين بداخلهما ألوان تُعبِّر عن جنس "التوأم"، حيث أفرغوهما ليظهر اللونان الأزرق والزهري، ليتبيّن أن جورجينا ستُنجب "توأم" جنسه "صبي وفتاة".

وأكد كريستيانو رونالدو، في تعليقه، أنَّ الحب لا ينتهي أبداً لأنه محظوظ بحياته مع حبيبته جورجينا، معقباً: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي"، ثم عبّر عن سعادته بتوأمه الجديد الذي ينتظره بكل شوق وحب.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وتمنّوا لهما السعادة الدائمة، وعبروا عن فرحتهم بالتوأم القادم، وتمنَّوا لها الولادة بسلام وصحة، وحصد مقطع الفيديو أكثر من 17 مليون مشاهدة في 10 ساعات فقط من نشره.

ولم تكن جورجينا رودريغيز هي حبيبة كريستيانو الأولى، ولكن كان كريستيانو مرتبطاً لفترة طويلة بعارضة الأزياء إيرينا شايك، وكانت هذه العلاقة هي الأطول والأشهر في تاريخ كريستيانو العاطفي، وانتهت بسبب اختلاف أيرينا مع والدة كريستيانو عام 2014، وبعد انفصالهما قابل جورجينا رودريغيز مصادفة في متجر "غوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات، ووقعت في حبه من أول نظرة، وبدأ الثنائي العلاقة في يونيو 2016.

ورصد الإعلام علاقة الثنائي عندما ظهرا في نوفمبر 2016، وهما يتجولان في "ديزني لاند" التي تقع في باريس، ويُمسكان بأيدي بعضهما البعض، حيث كان أول ظهور رسمي لجورجينا مع كريستيانو كصديقته الرسمية في يناير 2017.

وأعلن كريستيانو رونالدو- منذ شهر- عن انتظاره طفلين "توأم" من جورجينا، ونشر صورة "السونار" لإعلان حملها، معبّراً عن سعادته بالتوأم، وأنهما لا يمكنهما الانتظار لرؤيتهما.

يذكر أنّ كريستيانو وجورجينا لديهما حالياً 4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي انضم مؤخراً لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي، والتوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات).