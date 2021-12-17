Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إعادة 9 أطفال من مخيمات سوريا الى روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مصر تواجه قطر في مباراة فريدة من نوعها.. ما القصة؟

رياضة

2021-12-17 | 04:34
مصر تواجه قطر في مباراة فريدة من نوعها.. ما القصة؟
4,233 مشاهدة

يتأهب المنتخبان المصري والقطري لخوض مباراتهما في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي ستقام ظهر السبت 18 ديسمبر/كانون الأول على أرضية استاد "974" في راس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المُخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتحمل مباراة مصر وقطر الرقم 31 في رزنامة مباريات النسخة العاشرة تاريخيا من بطولات كأس العرب للمنتخبات "قطر 2021"، وتُقام من أجل تحديد المنتخب صاحب المركز الثالث في الترتيب النهائي للمسابقة العربية.
 
وخسرت مصر بهدف متأخر أمام تونس، بينما انهزمت قطر بصعوبة بالغة (1-2) ضد الجزائر، في مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021 أمس الأربعاء 15 ديسمبر، وحتما، ستمثل المباراة "الترتيبية" فرصة مثالية للمنتخبين من أجل اختتام المنافسات بصورة جيدة
 
ويملك منتخب قطر مزية اللعب على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة لتحقيق إنجاز جديد، بعد الظفر ببطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" وخوض الدور نصف النهائي لبطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2021، تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ومع ذلك لا يمكن الجزم بامتلاك قطر حظوظا أوفر في مواجهتها المُرتقبة ضد مصر
 
وتشارك مصر في بطولة كأس العرب 2021 بتشكيلة تضم أسماء لامعة، على غرار حارس المرمى محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي وصانع اللعب محمد مجدي "أفشة"، كما يتمتع الفراعنة بخبرات كبيرة وتاريخ حافل بالإنجازات على الصعيدين الإفريقي والعربي.
 
وتحمل مصر الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية (7 ألقاب)، كما تأتي ضمن 5 منتخبات تُوجت سلفا ببطولة كأس العرب، وذلك بالمقارنة مع قطر التي حصدت كأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، واكتفت بالمركز الثاني في كأس العرب 1998 كأفضل ترتيب يحققه العنابي في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية.
إلى جانب ذلك، تملك مصر اليد العليا في تاريخ مواجهاتها لقطر، مسجلة 5 انتصارات خلال 9 مباريات خاضتها ضد الأدعم، مع اكتفاء الأخير بفوزين، بينما انتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل، وفقا لتقرير إحصائي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.
 
ولم يسبق لمنتخبي مصر وقطر أن تواجها في مباراة رسمية، وقد قامت جميع المباريات السابقة بينهما في قالب ودي، وستمثل مباراة السبت (18 ديسمبر) المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين في بطولات كأس العرب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
البردة بلاو العراقية...طريقة تحضيرها بالصور والتفاصيل
30.42%
03:00 | 2021-12-17
البردة بلاو العراقية...طريقة تحضيرها بالصور والتفاصيل
03:00 | 2021-12-17
بعد حرقها بـ&quot;التيزاب&quot;.. قضية &quot;الأميرة مريم&quot; تعود للواجهة بعد معاناة لـ7 أشهر (صور)
16.96%
04:22 | 2021-12-16
بعد حرقها بـ"التيزاب".. قضية "الأميرة مريم" تعود للواجهة بعد معاناة لـ7 أشهر (صور)
04:22 | 2021-12-16
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر الرسول (ص).. والسبب؟ (فيديو)
15.72%
03:41 | 2021-12-16
طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر الرسول (ص).. والسبب؟ (فيديو)
03:41 | 2021-12-16
السومرية ترصد نتائج بحث العراقيين في غوغل خلال 2021
12.82%
09:41 | 2021-12-16
السومرية ترصد نتائج بحث العراقيين في غوغل خلال 2021
09:41 | 2021-12-16
مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل
12.54%
01:47 | 2021-12-17
مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل
01:47 | 2021-12-17
المنتجات النفطية ترفع سعر البنزين في اربع محافظات ودعوات للتراجع عن هذا القرار
11.53%
02:31 | 2021-12-17
المنتجات النفطية ترفع سعر البنزين في اربع محافظات ودعوات للتراجع عن هذا القرار
02:31 | 2021-12-17
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا‎‎
Play
شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا‎‎
08:35 | 2021-12-17
جبهة المعارضة النيابية تتسع ومراقبون: امام الجبهة مهمة ثقيلة
Play
جبهة المعارضة النيابية تتسع ومراقبون: امام الجبهة مهمة ثقيلة
08:29 | 2021-12-17
بالفيديو: تجاوز على الممتلكات العامة لانشاء مشروع سكني في حي المأمون
Play
بالفيديو: تجاوز على الممتلكات العامة لانشاء مشروع سكني في حي المأمون
08:17 | 2021-12-17
بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
Play
بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
11:47 | 2021-12-16
بالفيديو: المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات بشأن نتائج الانتخابات
Play
بالفيديو: المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات بشأن نتائج الانتخابات
06:59 | 2021-12-16
اكثر من 1500 حالة ابتزار الكتروني في العراق بعام 2021.. فيديو
Play
اكثر من 1500 حالة ابتزار الكتروني في العراق بعام 2021.. فيديو
06:47 | 2021-12-16
بالفيديو: تشكيل تحالف جديد من اجل الشعب
Play
بالفيديو: تشكيل تحالف جديد من اجل الشعب
06:40 | 2021-12-16
بالارقام.. الموقف الوبائي ليوم ١٥ كانون الاول ٢٠٢١
Play
بالارقام.. الموقف الوبائي ليوم ١٥ كانون الاول ٢٠٢١
10:06 | 2021-12-15
الابراج الأكثر حظا للعام ٢٠٢٢ من بينها الميزان
Play
الابراج الأكثر حظا للعام ٢٠٢٢ من بينها الميزان
02:43 | 2021-12-15
تجارة المخدرات: ظاهرة تستفحل في البلاد وخطر يحدق بالشباب
Play
تجارة المخدرات: ظاهرة تستفحل في البلاد وخطر يحدق بالشباب
02:31 | 2021-12-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.