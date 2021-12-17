مصر تواجه قطر في مباراة فريدة من نوعها.. ما القصة؟

يتأهب المنتخبان المصري والقطري لخوض مباراتهما في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي ستقام ظهر السبت 18 ديسمبر/كانون الأول على أرضية استاد "974" في راس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المُخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتحمل مباراة مصر وقطر الرقم 31 في رزنامة مباريات النسخة العاشرة تاريخيا من بطولات كأس العرب للمنتخبات "قطر 2021"، وتُقام من أجل تحديد المنتخب صاحب المركز الثالث في الترتيب النهائي للمسابقة العربية.

وخسرت مصر بهدف متأخر أمام تونس، بينما انهزمت قطر بصعوبة بالغة (1-2) ضد الجزائر، في مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021 أمس الأربعاء 15 ديسمبر، وحتما، ستمثل المباراة "الترتيبية" فرصة مثالية للمنتخبين من أجل اختتام المنافسات بصورة جيدة

ويملك منتخب قطر مزية اللعب على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة لتحقيق إنجاز جديد، بعد الظفر ببطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" وخوض الدور نصف النهائي لبطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2021، تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ومع ذلك لا يمكن الجزم بامتلاك قطر حظوظا أوفر في مواجهتها المُرتقبة ضد مصر

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب 2021 بتشكيلة تضم أسماء لامعة، على غرار حارس المرمى محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي وصانع اللعب محمد مجدي "أفشة"، كما يتمتع الفراعنة بخبرات كبيرة وتاريخ حافل بالإنجازات على الصعيدين الإفريقي والعربي.

وتحمل مصر الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية (7 ألقاب)، كما تأتي ضمن 5 منتخبات تُوجت سلفا ببطولة كأس العرب، وذلك بالمقارنة مع قطر التي حصدت كأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، واكتفت بالمركز الثاني في كأس العرب 1998 كأفضل ترتيب يحققه العنابي في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية.

إلى جانب ذلك، تملك مصر اليد العليا في تاريخ مواجهاتها لقطر، مسجلة 5 انتصارات خلال 9 مباريات خاضتها ضد الأدعم، مع اكتفاء الأخير بفوزين، بينما انتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل، وفقا لتقرير إحصائي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

ولم يسبق لمنتخبي مصر وقطر أن تواجها في مباراة رسمية، وقد قامت جميع المباريات السابقة بينهما في قالب ودي، وستمثل مباراة السبت (18 ديسمبر) المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين في بطولات كأس العرب.