الكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي مع نادي قطر

قال والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ومدير أعماله، إن فسخ العقد قرار اتُخذ بموافقة الطرفين (إدارة النادي واللاعب).

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية تصريحات للمناجير عبد الحفيظ بلايلي قوله إنه يخطّط إلى نقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في التاسع من يناير المقبل.

ونجح بلايلي (29 عاما) في قيادة الخضر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في مصر صيف 2019، وكذلك التأهل لنهائي كأس العرب المقام حاليا في قطر.

واختتم وكيل اللاعب بأن "إبداع بلايلي ليس وليد اللحظة، ويخطط للانتقال لنادي مناسب لقدراته الفنية العالية".

وكان نادي قطر القطري، أعلن يوم الخميس، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.

وقال النادي في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".

وأضافت أن "فسخ العقد جاء بعد مشاورات بين اللاعب والنادي"، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم.

وربطت بعض الجماهير بين فسخ التعاقد وبين الهدف الذي أحرزه بلايلي في منتخب قطر، ليقصيه من بطولة كأس العرب، لكن هذا ليس صحيحا.