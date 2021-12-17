رسميا.. انتر ميلان يفسخ عقد لاعبه اريكسن

وقال النادي في بيان رسمي انه "تم فسخ عقد اللاعب الدنماركي اريكسن و نشر الانتر فيديو لأجمل لحظات إريكسون مع الفريق وأرفقها بعبارة: "شكرا لكل كريستيان نتمنى لك الأفضل.. الأهداف، الانتصارات، الاحتفالات بالسكوديتو، كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيراتزوري".ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في الـ12 من يونيو الماضي.ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.