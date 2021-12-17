تعافي نجم ريال مدريد من كورونا

وعانى الميرنجي في اليومين الماضيين من إصابات عديدة بين لاعبيه بفيروس كورونا، بدأت بإصابة الثنائي مارسيلو، ولوكا مودريتش، يوم الأربعاء، ثم بالخماسي ماركو أسينسيو، وجاريث بيل، لونين، ورودريجو، وديفيد أنشيلوتي، مساء أمس الخميس.وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإنَّ الكرواتي لوكا مودريتش، أجرى فحوصات جديدة في الساعات الماضية؛ حيث جاءت نتيجتها سلبية بعد الاختبار الثاني الذي خضع له.وأضاف أن النادي الملكي يأمل في استعادة خدمات نجمه الكرواتي، ولحاقه بمباراة قادش، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي على تواصل مع الليجا، والسلطات المحلية لمعرفة البروتوكول الذي يجب اتباعه.يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب مسابقة الليجا بـ42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية (34 نقطة من 16 مباراة).