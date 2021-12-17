مدرب الجزائر يوضح بشأن فسخ عقد يوسف البلايلي مع قطر

وقال بوقرة الذي يقود منتخب الجزائر في كأس العرب بدلا من المدرب الأساسي جمال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، عشية المباراة النهائية: "كان مسارا طويلا مع مواجهات عالية المستوى، والحمدلله وصلنا ولكن هذه ليست النهاية، علينا الفوز بالمباراة النهائية".وأضاف "لن تكون مباراة سهلة، فريقان قويان، ومنتخبان مغاربيان يستحقان التواجد في النهائي (...) سنركز على الاستراتيجية على غرار المباريات الماضية، ولا أرى أي سيناريو آخر إلاّ الفوز. في رأسي لا يوجد مصطلح الخسارة الآن".وتطرق أبو قرة إلى مسألة اللاعب يوسف البلايلي الذي أعلن ناديه قطر القطري فسخ عقده "بالتراضي" بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام الدولة المضيفة في نصف النهائي.وقال بوقرة "لا أرى أي تأثير لهذه المسألة على مردود اللاعب، يوسف متحمس جدا وهو يلعب لبلده، وهذه البطولة ستتيح له التواجد في ناد أفضل وفي مكان يستحقه".