بمشاركة 300 لاعب.. انطلاق بطولة اندية العراق بالتايكواندو

البطولة انطلقت تحت إشراف الاتحاد الدولي، اذ يسعى اتحاد اللعبة لاقناع نظيره الدولي لاقامة احدى البطولات الدولية في العراق.وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الجمعة، ان هذه البطولة ستكون الاختبار الاخير لمدرب الوطني لاختيار تشكيلة العراق للاستحقاقات المقبلة.واضاف البهادلي، ان "جميع فقرات منهاج الاتحاد المحلي قد نفذت بنجاح واثمرت عن طاقات شبابية جديدة يمكن اعتمادها في المنتخبات الوطنية مستقبلاً".وتستمر البطولة على مدى يومين وسيتم تكريم رواد واهل اللعبة في ختامها المقرر مساء يوم غد السبت.المشاركون اثنوا على هذه البطولة ونالت استحسان الجميع بعد غياب هذه اللعبة عن النشاطات خلال السنوات الماضية التي اثرت وغيبت اللعبة عن الحضور في المحافل الخارجية، بحسب البيان.