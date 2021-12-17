الكشف عن هوية حكم نهائي "مونديال العرب"

وقال الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في "الفيفا" عبر تصريحات لقناة "الكأس" القطرية اليوم الجمعة، إن سيبرت سيدير نهائي كأس العرب.ويبلغ سيبرت 37 عاما وحصل على الشارة الدولية عام 2015.ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "البيت" المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.