بالفيديو.. رونالدو وجورجينا يكشفان عن جنس توأمهما المنتظر

وعلق رونالدو البالغ عمره 36 عامًا على الفيديو قائلا: ”تبدأ الحياة والحب لا ينتهي أبدًا. ويظهر في الفيديو أبناء رونالدو، كريستيانو جونيور 11 عامًا، والتوأم إيفا وماتيو 4 أعوام، وألانا 4 أعوام أيضًا، يمسكون بالونات وقد فجروها لتظهر قصاصات وردية في إشارة إلى البنات، فيما امتلأت بالونة الأولاد باللون الأزرق في إشارة إلى حمل جورجينا بتوأم ولد وبنت.وقد هلل الأبناء الأربعة وصرخوا: ”نينو! نينيا! عقب انفجار البالونات، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان رونالدو وجورجينا أن عارضة الأزياء حامل في طفلي رونالدو الخامس والسادس.