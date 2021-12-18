محرز يوجه رسالة قوية لمنتخب الجزائر قبل نهائي كأس العرب

واصل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عادته في تحفيز لاعبي منتخب بلاده عشية كل مباراة منذ انطلاق بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بتوجيهه رسالة قوية جديدة قبل مواجهة منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

وواصل محرز إرسال رسائل تمنح زملاء المتألق يوسف بلايلي في كتيبة "محاربي الصحراء" دعما معنويا قويا في طريق التتويج باللقب.

ويحتضن استاد "البيت" المونديالي في مدينة الخور القطرية نهائي النسخة العاشرة من البطولة العربية للمنتخبات، حيث يتطلع المنتخب الجزائري للتتويج بالمونديال العربي الذي جرى في أجواء استثنائية، سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية؛ كون البطولة جرت قبل عام على إنطلاق نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وعلى 6 من الملاعب الثمانية المُخصصة لاستضافة المونديال العالمي.

رياض محرز، الذي برز بمتابعته لمباريات منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، نشر تدوينة في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمنت صورة لمجسم كأس العرب 2021، وكتب: "قوة كبيرة لأشقائي"، كما أرفق تعليقه بصورة علم الجزائر ورمز تعبيري لقلب باللون الأخضر، والذي يرمز لحبه وتعلقه الشديدين بالجزائر.

ويُبرز منشور رياض محرز رغبته في رؤية المنتخب الجزائري يُتوج بلقب كأس العرب، بعد مشواره الرائع في البطولة الجارية بقطر، من خلال تجاوزه عقبات منتخبات قوية مرشحة للتتويج، على غرار مصر والمغرب وقطر، في تأكيد على الصحوة الكبيرة لكرة القدم الجزائرية منذ عام 2019.