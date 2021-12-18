قطر تهزم مصر وتحرز المركز الثالث في كأس العرب

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف في الشوطين الأصليين رغم الفرص المتاحة ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين واستمر فيهما التعادل السلبي.ومن المقرر أن يحصل المنتخب القطري على مليوني دولار بعد حصوله على المركز الثالث، في حين سيحصل منتخب مصر على 1.5 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع.وفي وقت لاحق يلعب منتخب الجزائر مع تونس على استاد البيت في المباراة النهائية، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.