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تشافي يتغنى بنجم برشلونة الشاب: لا يقارن بأي لاعب آخر

رياضة

2021-12-19 | 01:34
تشافي يتغنى بنجم برشلونة الشاب: لا يقارن بأي لاعب آخر
1,316 مشاهدة

لم يكن برشلونة في أفضل حالاته عندما واجه ضيفه إلتشي في الدوري الإسباني، لكن الفتى جافي، البالغ من العمر 17 عامًا، قدم عرضًا لا يُنسى حيث سجل الهدف الثاني للكتالونيين في فوزهم 3-2 على ضيفهم الأندلسي.

وكان غافي قد استلم الكرة في الثلث الأخير، واجتاز التحدي وهرب من الضغط بدورة رائعة بزاوية 180 درجة، وعندما اقترب من حافة منطقة جزاء إلتشي، أوهم المدافع أنه سوف يسدد قبل أن يرسل الكرة في النهاية إلى الزاوية السفلية للشباك.

وبتسجيله الهدف الأول في مسيرته مع برشلونة، بات غافي ثالث أصغر من يسجل للعملاق الكتالوني على الإطلاق، متفوقا بذلك الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان ميسي قد سجل أول هدف له بعمر 17 عامًا و331 يومًا، في حين أن غافي فعل ذلك بعمر 17 عامًا و 135 يومًا، ويتفوق عليه كل من أنسو فاتي الذي سجل بعمر 16 عامًا و 304 يومًا، وبوجان بعدما كان قد أحرز أول أهدافه مع برشلونة بعمر 17 عامًا و 53 يومًا.

من جانبه،قال مدرب برشلونة، تشافي هيرناندز ، عقب المباراة إن "وجود لاعب مثل غافي أمر لا يصدق.. أنه هو مذهل وهو مستقبل هذا النادي"، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وتابع: " لايزل في السابعة عشرة من عمره فقط ويحدث فارقًا، وأنا سعيد بوجوده معنا، بيد أني لا أريد مقارنته بأي لاعب آخر، وعلى لاعبي الصف الثاني مساعدتنا".

وفيما إذا كان جيل الشباب الذي يدربه حاليا قادر على تكرار المرحلة الذهبية التي عاشها الفريق في أوقات سابقة، أجاب تشافي: "اللاعبون الشباب يصنعون فارقًا، لكني لا أوجه بحديثي رسالة للقدامى، حيث يبذل بوسكيتس، ودي يونج، وألبا، وتير شتيغن أقصى ما لديهم، وسعيد بالفريق، ولكي تتطور يجب أن تعاني، وهذا الجيل أفضل حتى من جيل بوسكيتس، وبيدري".

وزاد: " لقد ساهم دي يونغ اليوم في أشياء كثيرة، على الرغم من أنه لم يظهر مثل جافي، ونيكو، حيث كان يشعر بعدم الراحة، لكنه أدى دوره الدفاعي جيدًا".

وبهذا الفوز يكون برشلونة قد رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.
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