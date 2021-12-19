الوجهة المقبلة لـ "يوسف بلايلي" بعد فسخ عقده مع نادي قطر

أدلى يوسف بلايلي، نجم المنتخب الجزائري، بتصريحات صحفية تحدث فيها عن مستقبله، بعد ساعات قليلة من تتويجه رفقة الجزائر ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد الفوز على المنتخب التونسي (0-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول، على استاد "البيت" المونديالي.

وقال بلايلي في تصريحات صحفية أبرزها الموقع الإلكتروني لمجلة "أونز مونديال" الفرنسية: "أنا في مفاوضات حاليا مع نادي مونبلييه الفرنسي، المفاوضات ما زالت جارية، ولكن لم نحرز بعد تقدما فيها"، في تطور مفاجئ يأتي عكس الأنباء المتداولة عن قرب انتقال النجم السابق لنادي قطر القطري إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وفي سياق متصل، أكدت مجلة "أونز مونديال" أن بلايلي يحظى باهتمام العديد من الأندية الفرنسية، ولكن احتمال انضمامه إلى أحد الأندية الخليجية لا يزال واردا، بسبب عدم قدرة الأندية الفرنسية على تقديم عروض مالية تضاهي تلك القادمة من الخليج.

يُذكر أن النجم الجزائري يوسف بلايلي تُوج بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بينما ذهبت الكرة الذهبية لزميله ياسين إبراهيمي الذي فاز أيضا بالحذاء الفضي كثاني أفضل هداف في المسابقة، وفاز القطري أكرم عفيف بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.