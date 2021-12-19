كأس العرب يورط 6 أندية سعودية

وسيفقد فريق ضمك أمام الشباب اليوم في افتتاح مباريات دور الـ16 لكأس الملك على ستاد الملك فهد الدولي، الثنائي الجزائري الحارس مصظفى زغبة والمهاجم هلال عربي سوادني.وستكون الكفة متعادلة بين الفتح والاتحاد، غدا في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، حيث سيفقد الفتح لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة، كما سيغيب عن الاتحاد المصري أحمد حجازي.وسيرحل أبها للمجمعة للقاء الفيحاء يوم الثلاثاء، بدون قائده التونسي سعد بقير الذي دخل بديلا في نهائي كأس العرب التي حصد فيها منتخبه مركز الوصافة.وسيكون الاتفاق أبرز المتضررين بغياب الثلاثي "رايس مبولحي وأيوب عبد اللاوى ونعيم السليتي" عن مباراة النصر، يوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.أما الوجه الغائب الأبرز عن مباريات دور الـ16 بكأس الملك، هو الجزائري أمير سعيود الذي سيفقده فريقه الطائي ضد التعاون يوم الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله بريدة.وربما يستعين المدربين باللاعبين العائدين من كأس العرب، كبدلاء في مواجهات يوم الثلاثاء تحديدا، خصوصا أن هناك وقت لعودتهم وتمتعهم بالراحة بعد مرور 3 أيام عن خوضهم النهائي.ودعم نجوم الدوري السعودي 4 منتخبات في بطولة كأس العرب "المغرب وتونس والجزائر ومصر"، بجانب الأخضر السعودي.وسطّر المنتخب الجزائري، اسمه ضمن المتوجين ببطولة كأس العرب، إثر فوزه "الماراثوني" والصعب على نظيره التونسي، بهدفين نظيفين،.ودشن "الخضر" أول ألقابهم في البطولة في أول ظهور لهم في النهائي، ليعادلوا كل من مصر، والمغرب، وتونس، بلقب وحيد.وحصد المنتخب القطري المركز الثالث، عقب فوزه على مصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.