أول تعليق رسمي من نادي قطر بعد فسخ عقد يوسف بلايلي

أصدر نادي قطر أول تعليق رسمي بعد فسخ عقد محترفه الجزائري السابق يوسف بلايلي يوم الأربعاء الماضي، بعد أقل من سنة من انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الناشط بدوري نجوم قطر.

وعلّق فيصل الشعيبي الرئيس التنفيدي لنادي قطر على فسخ عقد اللاعب الجزائري في حديث مع برنامج "المجلس" الذي يبث على قنوات الكأس، وقال في هذا الصدد: "النادي

يحترم المنتخب الجزائري، وعدم صدور أي تصريح من النادي كان احتراماً لمشاركة الجزائر في البطولة العربية".

وأضاف الشعيبي: "بلايلي طلب زيادة في الراتب والنادي لم يكن قادرا على ذلك، قبل أن يطلب الانتقال إلى فريق آخر في بداية الموسم لكن العرض الذي تلقيناه لم يكن مناسبا، وبعدها اجتمع بنا والد بلايلي وأخبرنا بتلقيهم عرضاً للاحتراف في أوروبا، وطلب منا المساعدة كون هذه الفرصة لن تتكرر".

وتابع نفس المتحدث: "نادي قطر تفاوض مع اللاعب ووكيله وتوصلنا إلى حل لفسخ عقد بلايلي، بعد أن قدم اللاعب مبلغاً من المال وتنازل عن بعض المستحقات".

وكشف الشعيبي أن اللاعب الجزائري المتألق يواجه مشكلة مع فريقه الأسبق الأهلي السعودي، وقال في هذا الشأن: "بلايلي لم يحل مشكلته بعد مع ناديه الأسبق أهلي جدة السعودي، وهناك مبلغ مالي يجب أن يدفعه له بعد فسخ عقده معه قبل الانضمام لنادي قطر، ولم يتجه الأهلي للفيفا للاعتراض على الصفقة التي عقدناها.. احتراما لنا".

وكان بلايلي قد كشف مباشرة بعد تتويج الجزائر باللقب العربي على حساب تونس (2-0)، بأنه لا يعلم بالضبط لأي فريق سيلعب، لكنه أوضح أنه سيحترف بنسبة كبيرة في فريق أوروبي، بينما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن تلقيه عروضا من الدوري الصيني، ومن فريقي مونبلييه الفرنسي وخيتافي الإسباني.