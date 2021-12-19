"كاف" يعقد اجتماعا لمناقشة تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "بي إن سبورت" الإخبارية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيهان "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعقد مساء اليوم اجتماعا عن بعد، عبر تقنية الفيديو، ويتوقع أن تكون النقطة الأبرز، مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون، مطلع الشهر المقبل، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، في مختلف أنحاء العالم".وأشارت العديد من التقارير، إلى إمكانية تأجيل كأس الأمم الأفريقية، حتى صيف 2022، وهو ما نفاه الاتحاد القاري جملة وتفصيلًا.وعبّر فيرون أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن سعادته بالمجهودات التي بذلتها الحكومة الكاميرونية، استعدادًا لأمم أفريقيا.وأكد فيرون قدومه للكاميرون، من أجل إقامة البطولة، وليس تأجيلها؛ لأن التأجيل ليس واردًا في خطط "كاف".