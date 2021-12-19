رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض طلبا لنادي تشيلسي

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن "نادي تشيلسي قدم طلبًا لتأجيل مباراته مع وولفرهامبتون، لكن ردت رابطة البريميرليج بالرفض".وأشارت الصحيفة إلى أن "البلوز يعاني من غيابات عديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد يضطر إلى وضع لاعبين غير جاهزين بشكل كامل على مقاعد البدلاء، من أجل تعويض المستبعدين".وأوضحت "تيليجراف" أن "رابطة البريميرليج أجلت 6 مباريات في الجولة 18 من المسابقة حتى الآن، لذا لم تلعب سوى مواجهة واحدة بين آرسنال وليدز يونايتد".يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، خلف مانشستر سيتي (41 نقطة) وليفربول (40 نقطة).