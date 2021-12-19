تصريح مثير من مدرب ليفربول بشأن التجديد لصلاح

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وتزعم العديد من التقارير أن النجم المصري يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار في "أنفيلد".وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "تجديد صلاح مع ليفربول؟ لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقًا معه".وأضاف المدرب الألماني: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا".وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.