نادي قطر يكشف الأسباب الحقيقية لفسخ عقد الجزائري بلايلي

وأوضح فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر تفاصيل فسخ عقد بلايلي، في مداخلة مع قناة "الكاس" القطرية، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاش مع اللاعب في نهاية الموسم الماضي وطلب زيادة مالية في العقد والنادي لم يكن لديه قدرة على زيادة عقد اللاعب وقتها، وطلب أن ينتقل إلى ناد آخر في بداية الموسم لكن العقد لم يكن مناسبا للنادي.وأضاف الشعيبي: اللاعب قدم أداء في نادي قطر ليس على مستوى الطموحات على عكس مشاركته مع منتخبه في بطولة كأس العرب، واتفقنا مع اللاعب على الجلوس معه بعد نهاية البطولة للوصول إلى حلول.وأشار الشعيبي إلى أن "والد اللاعب يوسف بلايلي تواصل مع نادي قطر قبل مباراة منتخب العنابي مع المنتخب الجزائري بنصف النهائي وجلس معنا لإنهاء العقد بشكل ودي وقال بأن ابنه لديه فرصة للاحتراف في أوروبا وتمنى من إدارة النادي دعمه، وجلست إدارة النادي مع الطاقم الفني واتخذنا قرارا بالجلوس مع اللاعب بعد نهاية البطولة وإنهاء عقده، إلا أن اللاعب جاء لنا بعد مباراة منتخبنا مع الجزائر بيوم واحد وتوصلنا إلى حل بفسخ عقد اللاعب".وكشف الشعيبي عن أن بلايلي قدم مبلغا للنادي وتنازل عن بعض المستحقات ورأينا أن العرض جيد لصالح النادي واللاعب.وأشار إلى أن بلايلي لديه مشكلة مع ناديه السابق الأهلي السعودي لم تنتهي حتى الآن، وتقدم بالشكر للنادي السعودي على تفهمهم وعدم ذهابهم إلى الفيفا بسبب احترامهم لتعاقد اللاعب مع نادي قطر، موضحا أنه على اللاعب دفع مبلغ إلى نادي الأهلي السعودي لحل هذه الأزمة .وأعرب الشعيبي عن تمنياته للاعب بالتوفيق، قائلا: استفدنا من وجوده ومن خروجه ونتمنى له التوفيق في مشواره.ويذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.