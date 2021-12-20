الكشف عن آخر تطورات مستقبل مبابي مع سان جيرمان

وقال ليوناردو في حديث إذاعي "إنها وضعية استثنائية لأننا نتكلم عن أفضل لاعب في العالم يصل إلى نهاية عقده. أعتقد بأنه لا تزال ثمة إمكانية جيدة لتمديد عقده، أنا أثق بذلك".وأضاف "كيليان أصبح أكثر قوة هذا العام. سيعتقد الناس بأننا نقول ذلك لأننا نريد تمديد عقده لكن ذلك ليس صحيحا. فعلى عتبة بلوغه الثالثة والعشرين يتمتع كيليان بنضوج مدهش، الجميع يعرف ذلك، نريده أن يستمر معنا لأطول فترة ممكنة".وتطرق ليوناردو في حديثه عن الوافد الجديد على الفريق الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم ظهوره حتى الآن بمستواه السابق بقوله "إذا بدأنا بالنقاش حول ميسي، يعني ذلك بأننا لا نفقه أي شيء في كرة القدم. لا يمكن على الإطلاق أن نشك به ونرسم علامة استفهام حوله".وأضاف "إذا نظرنا إلى أرقام ميسي، فإن الأشهر الستة الأولى له مدهشة. هو ومبابي ساهما بالنسبة الأكبر من الأهداف في صفوف الفريق. هو (ميسي) حاسم جدا".ويتصدر الفريق الباريسي الدوري المحلي بفارق مريح، لكنه تنتظره مباراة صعبة للغاية ضد ريال مدريد في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.