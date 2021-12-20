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بالتفصيل.. أبرز الأحداث الرياضية لعام 2021

رياضة

2021-12-20 | 05:30
بالتفصيل.. أبرز الأحداث الرياضية لعام 2021
359 مشاهدة

كان عام 2021 عاماً مذهلاً آخر من الدراما الرياضية، حيث تميز بمشاركة عربية استثنائية في أولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب موسم "فورمولا 1" الأكثر دراماتيكية في الذاكرة الحية، والذي اختتم بسباق أبوظبي، وعرف تتويج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) للمرة الأولى في مسيرته، إلى جانب تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، وإثارة يورو 2020 داخل وخارج الملعب، فضلا عن تتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب، والعديد من اللحظات الأخرى التي ستبقى عالقة في ذاكرة المتابع الرياضي.

هنا، نستعرض معكم أبرز اللحظات الرياضية في عام 2021.

مشاركة تاريخية للعرب في أولمبياد طوكيو 2020

حقق العرب 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات.

وحلت قطر في المركز الأول، بفضل حصدها ذهبيتين وبرونزية، بينما تعتبر مصر "الوصيفة" أكثر الدول تحقيقاً للميداليات (6 ميداليات) بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، لذلك تأتي في المركز الثاني.

وجاءت تونس في المركز الثالث بذهبية وفضية، وخلفها المغرب بذهبية وحيدة، والأردن بفضية وبرونزية، ثم السعودية بفضية وحيدة وكذلك الأمر مع البحرين، وحققت الكويت ميدالية برونزية وحيدة وهي نفس حصيلة سوريا في مؤخرة الترتيب.

وكان العرب في واجهة أفضل لحظة في أولمبياد طوكيو 2020، عندما قرر القطري معتز عيسى برشم تقاسم الميدالية الذهبية الأولمبية للوثب العالي مع الإيطالي جيانماركو تمبيري بعد تعادلهما، بدلاً من دخول تحدي إجراء قفزة أخيرة.



تشيلسي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

حوّل تشيلسي موسمه الذي شابته الاضطرابات بشكل مذهل، حين توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب تفوقه في النهائي على ملعب "دراغاو" في بورتو على مانشستر سيتي بهدف نظيف من توقيع كاي هافرتز.

وحفر المدرب الألماني توماس توخيل اسمه في سجلات تاريخ البلوز، بعدما استطاع قيادة الفريق لحمل اللقب بعد 124 يوماً فقط على توليه تدريب تشيلسي خلفاً لفرانك لامبارد.




إيما رادوكانو تحقق معجزة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

خلقت لاعبة التنس البريطانية الشابة إيما رادوكانو (18 عاماً)، إنجازاً استثنائياً بتتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، دون أن تخسر مجموعة واحدة.

وأصبحت رادوكانو أول بريطانية تفوز بإحدى البطولات الكبرى "غراند سلام" فردي سيدات، منذ 44 عاماً عندما فازت فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون في الفئة ذاتها عام1977، والتي كانت موجودة في المدرجات بالنهائي وشاهدت الشابة إيما رادوكانو تحرز اللقب بعد تفوقها على الإسبانية ليلى فرنانديز بمجموعتين نظيفتين.

وبدأت رادوكانو الطريق إلى إحراز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وهي في المرتبة 150 على قائمة التصنيف العالمي، وبعدها خوضها 10 مباريات بداية بالتصفيات التأهيلية، حققت اللقب لتصبح أول لاعب صاعد من التصفيات على الإطلاق، على مستوى الرجال والنساء يحقق لقب إحدى البطولات الكبرى "غراند سلام".



العبقري ماغنوس كارلسن يتوج ببطولة العالم للشطرنج للمرة الخامسة

واصل النرويجي ماغنوس كارلسن هيمنته على بطولة العالم للشطرنج، بتتويجه بلقبه الخامس في المونديال، ليواصل سيطرته على كأس البطولة منذ عام 2013، وذلك إثر انتصاره على متحديه الروسي نيبومنياشتشي، في النهائي الذي جمعهما في قاعة مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وحسم ماغنوس اللقب قبل نهاية المباراة بثلاث جولات، بهزيمته لنيبومنياشتشي (7.5 ـ 3.5)، إذ وسع الفارق إلى 4 نقاط، وهو ما كان يعني عملياً فوزه بالمباراة التي يبلغ العدد الإجمالي لجولاتها 14 جولة.




كريستيان إريكسن

تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لسكتة قلبية خلال النصف الأول من المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده الدانمارك ضد فنلندا. وسقط إريكسن مغشياً عليه بشكل مفاجئ على أرضية الملعب، قبل أن يتدخل الأطباء بسرعة لإنعاشه، في لحظة مخيفة تم نقلها على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم.

وأكد طبيب الفريق الدنماركي "مورتن بوزين" لاحقاً أن لاعب توتنهام السابق "رحل" قبل إنعاشه.

وكان قائد الدنمارك سيمون كيير أحد أبرز شخصيات هذه الحادثة، حيث كان من أوائل اللاعبين الذين انتبهوا لسقوط إريكسن، واستدعى الطاقم الطبي للتدخل بالسرعة، قبل أن يوجه باقي اللاعبين لعمل حلقة واقية من حول إريكسن أثناء تلقيه العلاج.



أحداث نهائي يورو 2020

شهد نهائي يورو 2020 أحداثاً مؤسفة للغاية، ستسجل كواحدة من اللحظات المخزية في عام 2021.

وعرف نهائي يورو 2020 تتويج إيطاليا باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح (3ـ2)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهد النهائي محاولة اقتحام عدد كبير من الجماهير ملعب "ويمبلي" لحضور اللقاء، دون امتلاكهم تذكرة الدخول، وهو ما أسفر عن اعتقال ما يزيد على 20 شخصاً، كما تسبب الأمر في فوضى عارمة بسبب كسر الحواجز الأمنية، وبرتوكول فيروس كورونا، بعدما وصل عدد من هؤلاء الأشخاص إلى غرف اللاعبين، وهو ما أجل انطلاقة المباراة لأزيد من ساعة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعرض لاعبو إنجلترا لموجة من العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، خاصة ماركوس راشفورد، جادون سانشو، وبوكايو ساكا، بعد أن أخطؤوا في تسديد ضربات الترجيح.



اعتزال سيرجيو أغويرو

أجبرت مشكلة في القلب النجم الأوروغوياني سيرجيو أغويرو على إعلان اعتزاله في عمر الـ33 عاماً.

وبدأت الأزمة عندما اضطر أغويرو للانسحاب من مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يوم 30 أكتوبر الماضي، بسبب آلام في الصدر، اتضح فيما بعد أنها بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وعقد أغويرو مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 في ملعب «كامب نو» معقل برشلونة عرف حضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، وزملائه في الفريق الكاتالوني، أعلن فيه وضع حدٍ لمسيرته الرياضية التي جعلته واحداً من أبرز المهاجمين في العالم، بعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية خلصت إلى إجماع الأطباء على ضرورة وضع حد لمسيرته.




كوبا أميركا

تزامن الحدث الأوروبي مع انطلاق نظيره في أميركا الجنوبية "النسخة 47" من "كوبا أميركا"، وانطلقت صافرة البداية في الأرجنتين وكولومبيا في الثاني عشر من حزيران ، وبعد يوم واحد من بداية اليورو، حيث انتهت في الثاني عشر من تموز.



ميسي يترك برشلونة

وفي شهر اب، من العام 2021 ، أعلن نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، رحيله رسميا عن برشلونة النادي الوحيد الذي لعب له طوال مسيرته الكروية.

وجاء رحيل ميسي عن برشلونة بسبب عدم قدرة النادي على تحمل تعاقد جديد معه بسبب قواعد اللعب النظيف المالية في الدوري الإسباني.

ورحل ميسي إلى النادي الفرنسي باريس سان جيرمان رفقة زميله السابق في الفريق الكتالوني البرازيلي نيمار دا سيلفا.



البطولة العربية للمنتخبات

اختتم العام 2021 بالبطولة العربية للمنتخبات، والتي احتضنتها قطر بين الأول والثامن عشر من كانون الأول ، بمشاركة 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا.

واختتمت البطولة بتتويج المنتخب الجزائري بالكأس بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بنتيجة (2_0).


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