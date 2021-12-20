الموت يفجع المعلق عصام الشوالي

ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب في قطر.وأوضح الشوالي قبل أسبوع من الآن تقريبا أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.الشوالي البالغ من العمر 51 عاما، كان من المفترض أن يعلق على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام الأربعاء في قطر، بحسب تقارير.