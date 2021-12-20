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سوريا تطرد لاعباً لمشاركته في مباراة الأساطير

رياضة

2021-12-20 | 09:40
سوريا تطرد لاعباً لمشاركته في مباراة الأساطير
3,519 مشاهدة

فرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام، اليوم الاثنين، عقوبة الطرد بحق اللاعب السابق فراس الخطيب لمشاركته في مباراة الأساطير على هامش كأس العرب، بسبب تواجد مدرب إسرائيلي فيها.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السورية صورة عن قرار العقوبة المفروضة على فراس الخطيب.

وجرت مباراة ودية بكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم العالم" على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وانتهت بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقاد منتخب نجوم العالم، الإسرائيلي أفرام غرانت مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، والذي شغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.
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