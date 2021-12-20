Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تسجيل ثاني أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا في هذه الدولة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ريال مدريد يزف نبأ ساراً يخص أحد لاعبيه

رياضة

2021-12-20 | 10:09
ريال مدريد يزف نبأ ساراً يخص أحد لاعبيه
2,131 مشاهدة

استعاد المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، خدمات لاعبه الإسباني ذي الأصول الدومينيكانية، ماريانو دياز.

وذلك في ظل الإصابات والحالات الإيجابية بكوفيد-19، التي لم يستطع الاعتماد عليها في مباراة قادش، بينما لم يُحسم بعد مصير إيسكو ألاركون، حيث يُشتبه في إصابته بكورونا.

وجاءت نتائج فحوصات إيسكو سلبية، لكنه لم يتدرب على سبيل الاحتياط بسبب وضع ريال مدريد، وظهور سبع حالات خلال الأسبوع الماضي، خاصةً مع شعوره بالتهاب في الحلق، وظهور أعراض نزلة برد على أبنائه.

وقد توجه إيسكو إلى مقر النادي، اليوم الاثنين، لإجراء مسحة وفحص أجسام مضادة، في انتظار النتائج.

أما الكرواتي لوكا مودريتش، فلا يزال معزولا بمنزله، رغم أن نتيجة مسحته الجمعة الماضي جاءت سلبية، إلا أنه يعاني أعراض نزلة برد.

وهو الموقف الذي يعني غيابه على الأرجح، عن آخر مباراة للفريق هذا العام ضد أتلتيك بيلباو، الأربعاء المقبل، إلا لو حدثت مفاجأة.

كما يستمر مارسيلو ولونين ورودريجو وأسينسيو وبيل ودافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو، في العزل المنزلي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
24.67%
02:00 | 2021-12-19
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
02:00 | 2021-12-19
أمطار من الجنوب الى الشمال.. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق
16.7%
04:26 | 2021-12-20
أمطار من الجنوب الى الشمال.. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق
04:26 | 2021-12-20
&quot;أفقدها البصر&quot;.. تفاصيل الحادث المأساوي لسلاف فواخرجي (فيديو)
16.45%
03:25 | 2021-12-20
"أفقدها البصر".. تفاصيل الحادث المأساوي لسلاف فواخرجي (فيديو)
03:25 | 2021-12-20
الموت يفجع المعلق عصام الشوالي
14.52%
06:46 | 2021-12-20
الموت يفجع المعلق عصام الشوالي
06:46 | 2021-12-20
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
14.31%
03:00 | 2021-12-19
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
03:00 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من &quot;طلاء الجدران&quot; ويصدره للخارج! (صور)
13.35%
01:17 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من "طلاء الجدران" ويصدره للخارج! (صور)
01:17 | 2021-12-19
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو سخط شعبي من مجريات العملية السياسية في البلاد
Play
بالفيديو سخط شعبي من مجريات العملية السياسية في البلاد
04:24 | 2021-12-20
وثائق سرية للبنتاغون: أخطاء فادحة للجيش الأميركي في العراق
Play
وثائق سرية للبنتاغون: أخطاء فادحة للجيش الأميركي في العراق
04:22 | 2021-12-20
بالفيديو مسلسل استهداف الخضراء يعود مجدداً
Play
بالفيديو مسلسل استهداف الخضراء يعود مجدداً
04:19 | 2021-12-20
بالدموع والأهازيج.. طلبة معهد الفنون يستقبلون
Play
بالدموع والأهازيج.. طلبة معهد الفنون يستقبلون "الاميرة مريم" بعد عودتها للدوام (فيديو)
03:53 | 2021-12-20
اللواء يحيى رسول:
Play
اللواء يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية بشكل تام (فيديو)
09:26 | 2021-12-18
شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا‎‎
Play
شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا‎‎
08:35 | 2021-12-17
جبهة المعارضة النيابية تتسع ومراقبون: امام الجبهة مهمة ثقيلة
Play
جبهة المعارضة النيابية تتسع ومراقبون: امام الجبهة مهمة ثقيلة
08:29 | 2021-12-17
بالفيديو: تجاوز على الممتلكات العامة لانشاء مشروع سكني في حي المأمون
Play
بالفيديو: تجاوز على الممتلكات العامة لانشاء مشروع سكني في حي المأمون
08:17 | 2021-12-17
بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
Play
بالفيديو: 2022.. سنة الإنتفاضة على الذات!
11:47 | 2021-12-16
بالفيديو: المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات بشأن نتائج الانتخابات
Play
بالفيديو: المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات بشأن نتائج الانتخابات
06:59 | 2021-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.