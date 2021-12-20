لوائح الفيفا تحرم برشلونة من أحد لاعبيه

وانضم ألفيس (38 عاما) إلى برشلونة، الشهر الماضي، في صفقة انتقال حر، لكنه لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق قبل الشهر المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان جمهور برشلونة يُمنّي نفسه برؤية ألفيس خلال مباراة ريال مايوركا، المقرر لها يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.ولكن، وفقا للوائح الفيفا، لن يتمكن ألفيس من خوض تلك المباراة، وسيبدأ رحلته مع برشلونة، بداية من مباراة ليناريس ديبورتيفو، في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، يوم 5 كانون الثاني المقبل.ويتدرب ألفيس مع برشلونة حاليا بشكل منتظم، وشارك بالفعل مع الفريق خلال مباراة بوكا جونيورز الودية، التي أقيمت على كأس مارادونا، بالمملكة العربية السعودية.