جوارديولا يحذر لاعبي السيتي من أمر خلال فترة الكريسماس

ونشرت صحيفة "تيلجراف" البريطانية صورة للثنائي في الملهى الليلي عقب فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بسباعية نظيفة، وأكدت الصحيفة غضب السيتي من الحالة التي وصل بها الثنائي إلى التدريبات، في الجلسة الاستشفائية في اليوم التالي.وقال جوارديولا بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "في وقت أعياد الميلاد، أهتم كثيرًا بسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب".وهدد: "من لن يكون سلوكه جيدًا خارج الملعب، لن يشارك في المباريات".وأضاف: "علينا التركيز طوال الوقت، فمع عوامل التشتيت أثناء أعياد الميلاد، كل شيء من الوارد حدوثه".وحقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، الأحد الماضي، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.وحمل هذا الفوز رقمًا قياسيًا جديدًا للسيتيزنز، تحت قيادة بيب جوارديولا في البريميرليج، حيث إن مانشستر سيتي حقق أكبر عدد انتصارات خلال عام ميلادي واحد في تاريخ البريميرليج.وخاض السيتي 42 مباراة بالبريميرليج خلال 2021 حتى الآن، ونجح في تحقيق 34 انتصارًا، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 33 انتصارا (1982)، وتشيلسي ثالثا برصيد 32 انتصارا (2005).