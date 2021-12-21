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مبابي.. حديث عن دليل على اقترابه من "الملكي"

رياضة

2021-12-21 | 14:01
مبابي.. حديث عن دليل على اقترابه من "الملكي"
1,322 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن دليل جديد على اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من الانتقال لريال مدريد، في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ويرفض كل محاولات ناديه من أجل التجديد.

وبحسب شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عقد اجتماعا مع أحد أقارب مبابي، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة شهدت مطالب وصفتها بـ"الساخنة" تتعلق براتب اللاعب، لكنها أوضحت أن هذا الاجتماع يعتبر تمهيديا لجلسات مكثفة ستعقد لاحقا.

وكانت تقارير قد أكدت أن مبابي سينتظر الانتهاء من مواجهتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومن ثم سيدخل في مفاوضات مع الميرنجي.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك ببقائه، على الرغم من علمهم برغبة اللاعب في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.
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